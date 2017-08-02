Следственный комитет РФ направит в Украину повторный запрос по Сенину
Следственный комитет РФ направит в Украину повторный запрос о правовой помощи в предоставлении информации в рамках расследования гибели специального фотокорреспондента информационного агентства МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.
Петренко уточнила, что ранее СК уже направлял запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины. "В ответе на него было указано лишь то, что правоохранительными органами этой страны ведется досудебное расследование по фактам убийства журналистов", - рассказала представитель СК.
Напомним, российский корреспондент Стенин погиб в 2014 году на Донбассе.
В штабе АТО сообщили, что он въехал в Украину через аэропорт "Борисполь" 14 мая 2014 и не был аккредитован в зоне АТО.
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