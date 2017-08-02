Следственный комитет РФ направит в Украину повторный запрос по Сенину

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Среда, 2 августа 2017, 13:15

Следственный комитет РФ направит в Украину повторный запрос о правовой помощи в предоставлении информации в рамках расследования гибели специального фотокорреспондента информационного агентства МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

"В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина. Также следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств", - сказала она.

Петренко уточнила, что ранее СК уже направлял запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины. "В ответе на него было указано лишь то, что правоохранительными органами этой страны ведется досудебное расследование по фактам убийства журналистов", - рассказала представитель СК.

Напомним, российский корреспондент Стенин погиб в 2014 году на Донбассе. 

В штабе АТО сообщили, что он въехал в Украину через аэропорт "Борисполь" 14 мая 2014 и не был аккредитован в зоне АТО.

Темы: Росcия
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