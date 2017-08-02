В Запорожской мерии не знают, кто установил изъятые СБУ видеокамеры

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Среда, 2 августа 2017, 15:15

В Запорожском горсовете не знают, кто, когда и зачем установил изъятые во время обысков СБУ видеокамеры, но утверждают, что их установили законно.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского горсовета Владимир Головешко.

"Все, что было установлено в помещении городского совета, было установлено в соответствии с законом", - подчеркнул Головешко.

На вопрос, кто, когда и почему установил видеокамеры, он ответил: "Не владею этой информацией".

На уточнение, на основании чего он утверждает, что видеокамеры, изъяты правоохранителями, установили законно, Головешко ответил: "Потому что я это точно знаю".

Кроме того, Головешко отметил, что обыски проводились в кабинетах городского головы и его заместителей.

Как сообщалось, 1 августа во время обысков в Запорожском горсовете СБУ нашла несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения и отправила их на экспертизу.

Как пишут "Новости Донбасса", СБУ подозревает, что кто-то из кабинетов Запорожского горсовета сливал информацию боевикам ОРДО.

Как известно, в марте 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили пять обысков в Запорожской области.

Олег Твердь, для УП

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