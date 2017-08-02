Рогозин стал персоной нон грата в Молдове

Молдова объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Об этом сообщает Noi.md, передает Европейская правда.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду по инициативе министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Власти Молдовы аргументировали свое решение тем, что Дмитрий Рогозин неоднократно выступал с заявлениями недружественного характера, дискредитирующими и оскорбительными в адрес Молдовы.

Ранее информацию о том, что Рогозину запретят въезд в Молдову и транзит по территории страны, подтвердили источники в правительстве Молдовы.

Ранее Рогозин объявил о том, что он может приехать в Молдову в сентябре, если власти Молдовы предоставит ему гарантии безопасности и обеспечит транзит в воздушном пространстве других стран.

Напомним, Румыния запретила пересечение ее воздушного пространства самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России в связи с запретом Бухареста на пролет самолета.

Российский вице-премьер летел в Молдову для участия в мероприятиях на территории Приднестровья по приглашению президента Игоря Додона.

Правительство Молдовы неоднократно призывал Москву отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.