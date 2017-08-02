За время агрессии погибли 467 десантников – Муженко

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Среда, 2 августа 2017, 15:43

За время российской агрессии против Украины 467 десантников погибли, защищая Родину.

Об этом сказал начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на торжествах ко Дню высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области.

Он поздравил командующего высокомобильных десантных войск генерал-лейтенанта Михаила Забродского и личный состав подразделений всех частей ВДВ, присутствующих на плацу 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

По словам Муженко, "с началом российской агрессии Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных сил Украины".

"467 крылатых пехотинца отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской областей навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности Военной присяге", – сказал он.

"Около 3800 воинов-десантников награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач. 20-м присвоено высшее звание – Герой Украины, 6 из них его получили посмертно", – цитирует Муженко пресс-служба ВСУ.

Ранее украинских десантников с профессиональным днем ​​поздравили президент и премьер-министр.

Петр Порошенко назвал Высокомобильные десантные войска элитой ВСУ и поблагодарил десантников в Twitter.

Владимир Гройсман также написал в микроблоге: "Благодарен украинским воинам за преданную службу и профессионализм!".

Алена Рощенко, УП

Темы: армия АТО
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