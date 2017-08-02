За время агрессии погибли 467 десантников – Муженко

За время российской агрессии против Украины 467 десантников погибли, защищая Родину.



Об этом сказал начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на торжествах ко Дню высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области.



Он поздравил командующего высокомобильных десантных войск генерал-лейтенанта Михаила Забродского и личный состав подразделений всех частей ВДВ, присутствующих на плацу 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.



По словам Муженко, "с началом российской агрессии Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных сил Украины".



"467 крылатых пехотинца отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской областей навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности Военной присяге", – сказал он.



"Около 3800 воинов-десантников награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач. 20-м присвоено высшее звание – Герой Украины, 6 из них его получили посмертно", – цитирует Муженко пресс-служба ВСУ.



Ранее украинских десантников с профессиональным днем ​​поздравили президент и премьер-министр.

Вітаю із Днем високомобільних десантних військ! Дякую вам, воїни, за героїзм, самовідданість та вірність військовому обов’язку. pic.twitter.com/a6RVdGadfP — Петро Порошенко (@poroshenko) August 2, 2017

Петр Порошенко назвал Высокомобильные десантные войска элитой ВСУ и поблагодарил десантников в Twitter.

Слава високомобільним десантним військам - еліті Збройних Сил України! pic.twitter.com/Y9p5otWgez — Петро Порошенко (@poroshenko) August 2, 2017

Владимир Гройсман также написал в микроблоге: "Благодарен украинским воинам за преданную службу и профессионализм!".

Щирі вітання з Днем високомобільних десантних військ ЗСУ! Вдячний українським воїнам за віддану службу і професіоналізм! pic.twitter.com/smmeNfkoRn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

Алена Рощенко, УП