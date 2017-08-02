Журналиста НТВ ударили в прямом эфире с криками "Захватим Украину"

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Среда, 2 августа 2017, 17:00

В Москве корреспондента пропагандистского канала НТВ в прямом эфире во время празднования ВДВ ударил пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот".

Инцидент произошел в прямом эфире. Сюжет назывался "Расплескалась синева".

Журналист рассказывал о том, что именно ВДВ считаются элитными войсками.

В этот момент к нему подошел пьяный мужчина в футболке с надписью Оплот с криками "Моя страна, с.. бл… Украину захватим.". На просьбу журналиста не мешать, тот ударил корреспондента в лицо.  

Нападавший на корреспондента НТВ был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ближайшее отделение. Пресс-служба полиции Москвы не стала называть имя задержанного и другие подробности, подчеркнув лишь, что он "не имеет никакого отношения к ВДВ", пишут РИА Новости.

Как пишет "Открытая Россия", напавшим на НТВшника оказался 32-летний москвич, связанный с движением православных патриотов "Сорок сороков".

Как известно, "Оплот" - харьковская пророссийская организация, члены которой занимались избиениями сторонников Майдана.  

Лидер "Оплота" Евгений Жилин был застрелен киллером в Москве 19 сентября 2016 года на территории элитного поселка Горки-2.

Украинская правда

Темы: телевидение
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