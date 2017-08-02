Мэру Покровская грозит 2 года тюрьмы за недостоверную декларацию

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Среда, 2 августа 2017, 18:36

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в прокуратуру Донецкой области вывод о нарушениях при заполнении декларации мэра Покровска Руслана Требушкина.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в прокуратуру Донецкой области обоснованный вывод о коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения по результатам полной проверки декларации мэра города Покровска (Красноармейска) Донецкой области Требушкина Руслана Валерьевича 2015 года", - говорится в сообщении.

НАПК установила, что Требушкин навел недостоверные данные в своей декларации, которые превышающих 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"В частности, установлено, что субъект декларирования не отразил в декларации некоторые сведения про объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, корпоративные права, доходы, полученными им и членом его семьи, а также заемных третьему лицу средств и полученную займа", - отмечает пресс-служба.

Эти нарушения грозят мэру Покровская лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Или Требушкину грозят санкции в виде штрафа от 42,5 тыс. до 51 тыс. гривен или от 150 до 200 часов общественных работ.

Олег Твердь, УП

Темы: НАПК декларации Донбасс
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