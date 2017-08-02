В реестре рассекретили отмену подписки о невыезде судьи Емельянова
Решение Подольского районного суда о не продолжение подписки о невыезде судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову стало публичным.
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".
Указывается, что решение от 8 июня появилось в публичном реестре только после того, как факта незаконного засекречивания предоставили огласки.
Тогда в суде это объяснили "технической ошибкой".
Как известно в июле журналисты "Схем" выяснили, что решение о непродлении подписки о невыезде было принято Подольском райсудом 8 июня. Но это решение в публичном реестре засекречено.
В суде тогда заявили, что это "техническая ошибка".
Уголовное дело, в котором фигурирует судья Емельянов и Татьков, касается незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда.
И генпрокурор Юрий Луценко, и Генпрокуратура часто информировали общественность об этом деле. В 2016 году Луценко сообщал, что судьям Емельянова и Татькову объявлена подозрение.
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