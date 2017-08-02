Экс-замглавы Минздрава Василишина таки будут судить

Прокуратура города Киева обжаловала решение Печерского райсуда столицы, которым обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Министра здравоохранения Романа Василишина был возвращен прокурору.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, 2 августа Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении экс-чиновника Минздрава на новое судебное рассмотрение в Печерский районный суд города Киева.

В прокуратуре напомнили, что Василишин совместно с заведующим отделением Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в указанной больнице.

По коррупционной схеме ряд врачей центра были обязаны передавать им деньги, которые получали от пациентов.

Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Как сообщалось 8 июля 2016 года, правоохранители задержали "на горячем" заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина.

Украинская правда