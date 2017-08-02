Главные новости дня

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Среда, 2 августа 2017, 21:44

Подборка самых важных новостей за 2 августа на Украинской правде.

О Межигорье. Суд признал недействительными договоры, по которым "Межигорье" перестало быть государственной собственностью в 2007 году.

О ЦПК. Следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

О Саакашвили. Если экс-президент Грузии Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции - его выдадут. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в руководстве ГПУ.

О НАБУ. В среду детективы НАБУ вместе с САП задержали предпринимателя, который на протяжении 2012-2014 лет совместной с должностными лицами Госагентства по инвестициям и ГП "Государственная инвестиционная компания" завладели 94,2 млн гривен, выделенными на проект "Качественная вода".

О военном прокуроре сил АТО. Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк, который сменил на этом посту скандального Константина Кулика, по образу жизни не отстает от своего предшественника: так, семья нового военного прокурора АТО владеет немалым состоянием.

О санкциях против РФ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

О погоде. Укргидрометцентр прогнозирует жару до 38 градусов в ряде регионов Украины.

Темы: погода Саакашвили НАБУ
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