Во Франции в городе Ним эвакуировали вокзал из-за сообщения о вооруженном человеке

Во французском городе Ним в субботу около 21:15 по местному времени (22:15 по Киеву) эвакуировали вокзал.

Об этом сообщает издание MidiLibre.

Пассажиры обратились в полицию с заявлением, что видели одного или нескольких вооруженных людей. Правоохранители эвакуировали станцию и закрыли ее для проверки.

Отмечается, что вооруженного мужчину, о котором сообщили в полицию, арестовали. Позже выяснилось, что у него был муляж оружия.

Примерно через полтора часа полицейские сняли с вокзала оцепление.