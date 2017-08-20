СМИ: Целью террористов в Барселоне был храм Саграда-Фамилия

Террористы, совершившие нападения на пешеходов в Каталонии 17–18 августа, планировали устроить взрыв в одной из самых посещаемых достопримечательностей Барселоны - храме Саграда-Фамилия.

Об этом сообщает сайт El Español.

По информации издания, террористы собирались использовать три фургона со взрывчаткой для трех нападений — в Саграда-Фамилии, на Рамбле и, возможно, в портовой зоне. Предположительно, преступники намеревались сначала сбить прохожих, а затем взорвать машины.

El Español полагает, что из-за взрыва в доме в Альканаре, где террористы делали взрывчатку, они изменили план. В этот момент у них уже были арендованы машины. Кроме того, они якобы опасались, что полиция выйдет на них в ходе расследования взрыва.

19 августа испанские СМИ также сообщили, что в причастности к организации теракта подозревается Абделбаки эс-Сатти, имам мечети в Риполе. Он мог способствовать радикализации подозреваемых. Имама никто не видел с 15 августа. По словам его соседа, он заявил, что едет в Марокко. Полицейские рассматривают версию, что эс-Сатти погиб при взрыве в Альканаре.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

Медуза