В США в холодильной камере грузовика найдены 60 мигрантов

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Воскресенье, 20 августа 2017, 05:55

В США на границе с Мексикой пограничники обнаружили в холодильной камере грузовика 60 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в грузовике перевозили овощи, кузов был закрыт на замок. Людей обнаружила служебная собака. Мигрантам предложили медицинскую помощь, однако они отказались.

Температура в кузове составляла 49 градусов по Фаренгейту (примерно 9,5 градусов по Цельсию).

Среди мигрантов были 22 гватемальца, 17 мексиканцев, 13 жителей Сальвадора и 8 жителей Гондураса.

Водитель, гражданин Гватемалы, был арестован.

Темы: США
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