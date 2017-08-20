У похитителей авто Фацевича нашли поддельные удостоверения

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Воскресенье, 20 августа 2017, 13:25

У задержанных членов ОПГ, подозреваемых в угоне автомобиля полиции, изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Задержанные специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г. Ирпень они похитили еще один автомобиль марки "Honda".

 
Все фото пресс-службы Нацполиции

Для обезвреживания участников группы, которые недавно похитили полицейское авто, оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полиция установила, что злоумышленники прятали похищенный полицейский автомобиль в жилищном кооперативе на территории Обуховского района Киевской области.

 

В результате полицейские задержали двух ранее судимых киевлян в возрасте 35 и 36 лет во время их попытки перегнать похищенное транспортное средство из Обуховского района.

 

Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений, жители столицы в возрасте 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться. При введенном полицией плане "Перехват" оперативники уголовного розыска задержали похитителей авто при содействии спецназовцев полиции Житомирской области.

В настоящее время продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщалось, о задержании похитителей полицейского авто сообщил в воскресенье утром глава Нацполиции Сергей Князев.

18 августа Князев подтвердил похищение служебного автомобиля заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Украинская правда

Темы: полиция
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