В Волновахе задержали боевика, который обстреливал Марьинку

В Волновахе полицейские задержали 31-летнего боевика по кличке "Рыжий", который принимал участие в обстрелах Марьинки.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

Установлено, что мужчина вступил в ряды российско-оккупационных войск в 2015 году ради денег. В прошлом дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу.

"Несколько месяцев боевик провел на передовой под Донецком, где регулярно принимал участие в обстрелах Марьинки со 120 мм миномета. Во время боевых действий, когда его подразделение понесло потери, он испугался и убежал", - сказал Мотузяник.

По его словам, уже на мирной территории Украины боевик обокрал родную тетку, отбыл наказание, освободился, а теперь снова задержан за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Украинская правда