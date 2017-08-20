В деле Приватбанка есть опасность больших убытков государству - Сытник

По делу о хищении средств "Приватбанка" существует опасность причинения большого ущерба государству.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.

"Дело по "Приватбанку" сейчас фактически на особом контроле. Потому что существует большая опасность причинения большого ущерба государству. Потому что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств - не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным", - сказал он.

Сытник подчеркнул, что два акционера банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов брали на себя эти письменные обязательства, "обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали".

"Я думаю, что сейчас будет очень решающая стадия этого дела в сентябре, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет самое большое противостояние", - прогнозирует директор НАБУ.

Как сообщалось, 10 августа Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.