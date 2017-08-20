Штаб: подразделения ВСУ занимают только районы, определенные "Минском"

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Воскресенье, 20 августа 2017, 16:50

Сообщения о том, что в зоне проведения АТО подразделения ВСУ продвигаются вперед и занимают новые позиции по линии фронта не соответствуют действительности.

Об этом 20 августа заявили в пресс-центре штаба АТО.

"Появилась информация, что военные подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на 2 километра и закрепились в районе Светлодарской дуги", - отметили в штабе.

"Пресс-центр штаба АТО сообщает, что все подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минским соглашениями, линию разграничения никто не пересекает", - говорится в заявлении.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс Росcия
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