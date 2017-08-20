РосСМИ: Советник главы Минздрава РФ погиб в Крыму от удара молнии

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Воскресенье, 20 августа 2017, 17:18

В Крыму в результате несчастного случая погиб советник министра здравоохранения России Игорь Ланской.

Информацию о гибели чиновника 18 августа распространило росийское ведомство.

До начала работы в министерстве в сентябре 2013 года Ланской занимал пост главного редактора и гендиректора Российского агентства медико-социальной информации АМИ, возглавлял коммуникационное агентство CREATORIC и был старшим вице-президентом и директором по инвестициям группы компаний "РосБизнесКонсалтинг".

Российское издание "Комсомольская правда" на своем региональном крымском сайте сообщает о том, что Ланской погиб в результате удара молнии 18 августа. Во время грозы он находился возле Судакской крепости, у него зазвонил телефон, и удар молнии произошел, когда он ответил на звонок. 

В пресс-службе МЧС по Крыму сообщили, что пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Темы: Крым Росcия аннексия
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