В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

431 просмотр
Воскресенье, 20 августа 2017, 18:28

До 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 20 августа в течение суток в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем ​​также в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

21 августа в большинстве западных областей сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м/с.

"20 августа по всей Украине, 21 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

 
 

В ГосЧС отметили, что в течение 19 августа в Украине возникло 555 возгораний на открытых территориях.

"Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - отметили в ГосЧС. 

Украинская правда 

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за непогоды в Крыму пострадали 80 га виноградников "Массандры" 19 августа 2017, 22:48
Украинцев предупредили о грозах, граде и пожарной опасности 19 августа 2017, 20:06
Во вторник синоптики обещают жару, местами дожди 15 августа 2017, 08:53
powered by lun.ua
Главные новости
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности
Суд Москвы отказался арестовать турбины Siemens
Сытник: суды саботируют дела, переданные НАБУ и САП
Полиция нашла авто Фацевича, угонщиков задержали
Все новости
кино

Украинские байкеры-герои фильма "Соль from Bonneville" установили рекорд в США

афиша

Ukrainian Jewelry Market, уличная еда, garage sale, вечеринки… Лето продолжается!