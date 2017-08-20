В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

До 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 20 августа в течение суток в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем ​​также в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

21 августа в большинстве западных областей сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м/с.

"20 августа по всей Украине, 21 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что в течение 19 августа в Украине возникло 555 возгораний на открытых территориях.

"Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - отметили в ГосЧС.

Украинская правда