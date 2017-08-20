Воскресенье в АТО: 19 обстрелов, один военный ранен

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Воскресенье, 20 августа 2017, 18:49

20 августа в зоне проведения АТО зафиксировано 19 нарушений перемирия, наибольшая активность боевиков - на Луганском направлении, возле Попасной в результате минометного обстрела один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером в воскресенье.

На Луганском направлении боевики выпустили по силам АТО менее 24 мины калибра 120 и 82 мм. Под обстрелами оказались украинские позиции в районе Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого.

На Донецком направлении бандиты дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне, а неподалеку Песков применяли минометы различных калибров.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики открывали огонь по позициям сил АТО возле Павлополя и Чермалыка. 

Также в штабе отметили, что боевики распространяют лживую информацию об активизации украинских разведывательных групп на праздники и в выходные дни, "чтобы повысить уровень дисциплины и предотвратить пьянство" среди оккупантов.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс
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