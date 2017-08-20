Путин предложил подумать о цензуре в РФ
Президент РФ Владимир Путин предложил "представителям творческих профессий и руководителям СМИ" подумать о механизмах цензурирования информации.
Об этом Путин заявил в ходе незаконного визита в аннексированный Крым, где посетил молодежный форум "Таврида", пишет РБК.
Отвечая на вопросы участников форума, Путин заявил, что в РФ в вопросе цензуры "очень тяжелое наследие".
Отмечается, что Путин негативно оценил возможность строгой цензуры, пояснив, что "фильтрация лишит людей возможности получать информацию".
"Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах", — отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.