Путин предложил подумать о цензуре в РФ

2123 просмотра
Воскресенье, 20 августа 2017, 21:58

Президент РФ Владимир Путин предложил "представителям творческих профессий и руководителям СМИ" подумать о механизмах цензурирования информации. 

Об этом Путин заявил в ходе незаконного визита в аннексированный Крым, где посетил молодежный форум "Таврида", пишет РБК.

Отвечая на вопросы участников форума, Путин заявил, что в РФ в вопросе цензуры "очень тяжелое наследие".

Отмечается, что Путин негативно оценил возможность строгой цензуры, пояснив, что "фильтрация лишит людей возможности получать информацию". 

"Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах", — отметил он.



Темы: Путин Росcия цензура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД передал России ноту протеста из-за приезда Путина в Крым 18 августа 2017, 20:44
Путин и Медведев приехали в оккупированный Севастополь 18 августа 2017, 18:15
Спикер Генштаба ВСУ: нет причин волноваться из-за проекта Путина по ПВО 12 августа 2017, 10:29
powered by lun.ua
Главные новости
Жебривский: На ремонт дорог Донетчины ожидаем 2,5 миллиарда
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности
Суд Москвы отказался арестовать турбины Siemens
Сытник: суды саботируют дела, переданные НАБУ и САП
Все новости
отдых

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников Европой

свои люди

После 40 лет в Германии. Как Украина меняется в глазах ее эмигрантов