Путин вышел на сцену Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин появился там во время концерта, неожиданно для публики, и во время короткого выступления успел присвоить историю фестиваля.

"Уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей", — сказал Путин.



Как известно, с 2003 года ежегодный фестиваль джазовой музыки Jazz Koktebel проходил в Коктебеле, но с 2014 года, после аннексии Крыма, фестиваль проходит пгт Затока Одесской области, на берегу Черного моря.

Ранее во время незаконного визита в Крым Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетил Севастополь, где встретился с местными властями и лидером байкерского клуба "Ночные волки" Александром "Хирургом" Залдастановим.

Также Путин посетил заповедник "Херсонес", где на встрече с учеными предложил сделать город "российской Меккой".

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста в связи с визитом Путина в оккупированный Севастополь.