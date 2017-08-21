Асад утверждает, что Дамаск сорвал планы Запада по его свержению

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Понедельник, 21 августа 2017, 02:14

Президент Сирии Башар Асад считает, что Дамаску удалось сорвать "планы Запада, направленные на его свержение", но точка в растянувшейся на шесть лет гражданской войне в стране пока не поставлена. 

Об этом сирийский лидер заявил в обращении, показанном по сирийскому телевидению, пишет DW.com.

"Битва продолжается. Каким будет наш дальнейший курс, а также когда можно будет говорить о победе - это уже другой вопрос", - заявил он.

При этом, по  словам Асада, "достичь военных успехов" и "минимизировать потери и тяготы, обусловленные войной", удалось благодаря прямой "политической, экономической и боевой" поддержке союзников Дамаска. В их числе глава сирийского государства назвал Россию, Иран и ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах".

В июле, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом о новом подходе к Сирии, где главная задача Парижа и его международных партнеров заключается в победе над терроризмом. При этом Макрон отметил, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста больше не является условием для политически устойчивого решения сирийского конфликта.

Темы: Сирия
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