В Брюсселе полиция изолировала квартал, где подрались беженцы

Бельгийская полиция оцепила один из центральных кварталов Брюсселя, в котором произошла драки с участием беженцев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В воскресенье, 20 августа, так называемый "охраняемый периметр безопасности" был установлен в районе, прилегающем к зданию Брюссельской фондовой биржи.

По словам заместителя федерального прокурора Бельгии, в драке участвовали "сирийские беженцы в возрасте от 18 до 24 лет". Инцидент произошел рано утром. В качестве оружия участники стычки применяли разбитые бутылки. Ранены три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с черепной травмой, а другой получил тяжёлую травму руки. Арестованы три человека, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В середине июня в связи с угрозами терактов в городе был повышен уровень террористической угрозы.