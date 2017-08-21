В Дамаске жертвами ракетного обстрела стали 6 человек

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Понедельник, 21 августа 2017, 06:49

В Дамаске при падении ракеты вблизи павильона на международной торговой ярмарке погибли несколько человек.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил 20 августа о гибели шести человек и ранении ещё десяти, передает Радио Свобода.

Официальные сирийские СМИ подтвердили факт взрыва, но не стали называть число погибших и другие подробности о нанесённом ущербе.

Международная ярмарка в Дамаске, до войны проводившаяся ежегодно, ныне открыта впервые с 2011 года, когда началась вооружённая борьба оппозиции с режимом Башара Асада. Ожидалось, что на ярмарку приедут представителя более сорока государств.

Правительство Асада приветствовало ярмарку как признак "стабилизации" обстановки в стране.

Темы: Сирия
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