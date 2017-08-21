Суд арестовал охранника Дыминского на 2 месяца

По подозрению в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина, Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Петра Дыминского.

Об этом сообщает 5 канал.

На два месяца без возможности внесения залога в Львове арестовали Андрея Борща - охранника местного бизнесмена, совладельца телеканала ZІК и почетного президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.

Как сообщалось, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилась 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы, после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны.

В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.