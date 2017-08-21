Встречу Волкера с Сурковым по Украине закроют для прессы

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Понедельник, 21 августа 2017, 09:39

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России пройдет 21 августа в Минске в закрытом для прессы формате.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения.

Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

"Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате", — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о встрече помощника президента России Суркова и спецпредставителя США Волкера.

По данным дипломатического источника российского СМИ, встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня.

Темы: США Росcия
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