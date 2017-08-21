Луценко требует от Гройсмана заменить старых кадров пенитенциарки

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Понедельник, 21 августа 2017, 13:19

Генпрокурор Юрий Луценко собирается в понедельник встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и попросить его назначить конкурс по обновлению личного состава пенитенциарной системы Украины.

Об этом председатель ГПУ сообщил в Facebook.

"Буду добиваться конкурса на все административные должности и полного обновления силовых структур пенитенциарки. Сегодня встреча с премьером", - написал он в комментарии к своему посту.

Один из пользователей также спросил Луценко, куда жаловаться на прокуроров, которые занимаются рэкетом.

"Мне лично или в Генинспекцию, созданную с нуля на открытом конкурсе", - ответил он.

Как известно, 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. На время расследования от своей должности отстранен начальник СИЗО Вячеслав Коваль.

Сейчас проходит реформа пенитенциарной системы Украины. В мае 2016 было решено ликвидировать Государственную пенитенциарную службу с возложением ее функций на Министерство юстиции. Процесс ликвидации до сих пор продолжается.

Украинская правда

Темы: Луценко Гройсман
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