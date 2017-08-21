Силы АТО отбили 3 единицы вражеской техники – разведка

За неделю в районе антитеррористической операции погибли 30 боевиков и 51 получил ранения.



Такие данные разведки озвучил на брифинге 21 августа спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины есть подтвержденные потери противника за прошедшую неделю. Они составили 30 погибших оккупантов и 51 раненого", – сказал полковник.



"Также уничтожено 3 единицы вражеской техники: миномет, грузовик ЗИЛ и танк", - отметил он.



По словам Мотузяника, наибольшие потери враг потерпел на мариупольском направлении на участке фронта Новотроицкое - Широкино.



Украинская правда