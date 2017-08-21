Януковичу назначили нового адвоката

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, нового государственного адвоката Максима Герасько.



Об этом сообщил сам Герасько, передає агентство "Интерфакс-Украина".



"Да, эта информация соответствует действительности. Мне выдали доверенность от Центра предоставления бесплатной правовой помощи", - сообщил он.



По словам Герасько, он уже встречался с предыдущим защитником Януковича в этом деле Виталием Мешечеком.



"Он сказал, что по делу нет никаких серьезных документов и дело достаточно перспективное", - добавил Герасько.



При этом адвокат отметил, что свою собственную позицию он сформирует после изучения материалов дела, к чему намерен приступить после решения некоторых организационных вопросов.



Герасько - киевский адвокат, имеющий адвокатскую лицензию с 2010 года.



"Украинская правда" обратилась за подтверждением этой информации в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.



Как известно, государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Виталий Мешечек 17 августа отказался от своих обязанностей защитника.