Януковичу назначили нового адвоката

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Понедельник, 21 августа 2017, 13:43

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, нового государственного адвоката Максима Герасько.

Об этом сообщил сам Герасько, передає агентство "Интерфакс-Украина".

"Да, эта информация соответствует действительности. Мне выдали доверенность от Центра предоставления бесплатной правовой помощи", - сообщил он.

По словам Герасько, он уже встречался с предыдущим защитником Януковича в этом деле Виталием Мешечеком.

"Он сказал, что по делу нет никаких серьезных документов и дело достаточно перспективное", - добавил Герасько.

При этом адвокат отметил, что свою собственную позицию он сформирует после изучения материалов дела, к чему намерен приступить после решения некоторых организационных вопросов.

Герасько - киевский адвокат, имеющий адвокатскую лицензию с 2010 года.

"Украинская правда" обратилась за подтверждением этой информации в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Как известно, государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Виталий Мешечек 17 августа отказался от своих обязанностей защитника.

Темы: Янукович суд права человека
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