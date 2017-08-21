НАПК не позволило НАБУ проверять декларацию друга Коломойского

2637 просмотров
Понедельник, 21 августа 2017, 13:48

Нацагентство по предотвращению коррупции отказало НАБУ в полной проверке е-декларации бывшего губернатора Одесской области, а теперь главы Волынского облсовета Игоря Палицы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в понедельник, передают "Українські новини".

По информации Национального антикоррупционного бюро, Палица не указал в декларации за 2016 год денежный взнос на счета партии "Укроп".

НАПК, со своей стороны, отмечает, что взнос на поддержку политической партии при условии отсутствия в связи с этим финансовых обязательств не должен указываться в декларации. Кроме того, в разделе "Расходы" Палица указал 9,1 млн гривен в качестве благотворительности.

В связи с этим НАПК решило отказать НАБУ в проведении полной проверки декларации Палицы.

Как следует из электронной декларации главы облсовета, за 2016 год он получил 2,1 млн гривен доходов и 664,3 тыс. расходов на аренду транспортного средства во Франции.

Как сообщалось, Палица является человеком Игоря Коломойского. В Волынский совет он прошел от партии "Укроп". До этого - с 6 мая 2014 до 30 мая 2015 года - был председателем Одесской ОГА. На этом посту его сменил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Темы: НАПК НАБУ Коломойский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Зампрокурора Донецкой области оспаривает результат проверки НАПК 21 августа 2017, 11:40
Гройсман принял отставку Радецкого 19 августа 2017, 01:30
Израиль не предоставил НАПК информацию о недвижимости Третьякова 17 августа 2017, 16:26
powered by lun.ua
Главные новости
Стали известны иностранные претенденты на приватизацию облэнерго
Саакашвили говорит, что получил несколько предложений гражданства
Депутат от Оппоблока отсудил у государства почти полмиллиона гривен
США не будут давать визы белорусам в РФ, рекомендуют ехать в Киев или ЕС
Все новости
здоровье

Почему в Исландии может не остаться ни одного ребенка с синдромом Дауна

кино

Украинские байкеры-герои фильма "Соль from Bonneville" установили рекорд в США