Убийство в СИЗО: Минюст жалуется на бедность пенитенциарной системы

В Министерстве юстиции сетуют на недофинансирование как один из факторов, приведший к зверскому убийству сотрудницы Одесского СИЗО.

Об этом рассказал на брифинге в понедельник заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в этом году произошло 20 нападений на сотрудников пенитенциарных учреждений, последний случай - в Одесском изоляторе.

Кроме того, замминистра юстиции обратил внимание, что инцидент, повлекший гибель сотрудницы изолятора, еще раз показал небезопасность этой работы и необходимость привлечения внимания к системе и реформам, проходящим в ней.

В частности, по словам Чернышова, ключевой проблемой остается недоукомплектация сотрудников. Из-за низкого уровня финансирования и, соответственно, низкой зарплаты, мужчины не хотят идти работать в пенитенциарную систему, а в некоторых учреждениях почти половина персонала - женщины, в целом же некомплект составляет около 50%.

Замминистра отметил, что бюджет системы на этот год составляет около 40% от необходимых нужд - менее 4 млрд грн на всю пенитенциарную систему.

"Просим обратить на это внимание Министерство финансов, бюджетный комитет, Верховную Раду", - подчеркнул Чернышов.

Как сообщалось, 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. На время расследования от своей должности отстранен начальник СИЗО Вячеслав Коваль.

В связи с этим генпрокурор Юрий Луценко собирается в понедельник, 21 августа, встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и попросить его назначить конкурс по обновлению личного состава пенитенциарной системы Украины.

Сейчас проходит реформа украинской пенитенциарки. В мае 2016 было решено ликвидировать Государственную пенитенциарную службу с возложением ее функций на Министерство юстиции. Процесс ликвидации до сих пор продолжается.