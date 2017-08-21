Радецкий обжаловал 6,8 тысяч гривен штрафа НАПК
Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий обжаловал решение Днепровского районного суда Киева, который оштрафовал его на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.
Об этом говорится в материалах Апелляционного суда Киева, передают Украинские Новости.
Апелляция была зарегистрирована 16 августа.
Рассмотрение назначено на 28 августа.
Как известно, 2 августа Днепровский районный суд Киева оштрафовал Радецкого на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.
Радецкий вроде бы мог повлиять на отсрочку проверки судьи райсуда столицы Кристины Тарасюк. Ранее эта судья в феврале приняла решение о невиновности Радецкого по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
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