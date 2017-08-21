Адвокаты попробуют снять браслет с Розенблата

Защита депутата ВР Борислава Розенблата планирует обжаловать решение суда, обязывающее нардепа еще 2 месяца носить электронный браслет слежения.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Розенблата Константина Глобу.

По его словам, в предыдущем решении суда от 18 июля об избрании Розенблату меры пресечения в виде обязательства носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, не отлучаться без разрешения прокурора, суда из Киева и Житомира, допущена процессуальная ошибка.

Адвокат пояснил, что судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир инициировала отдельный судебный процесс для исправления данной ошибки.

Однако, по словам Глобы, пока точно неизвестно, чего именно касается это ошибка.

"Судья ни прокуратуре, ни адвокатам, ни самому Розенблату не сказала, в чем была допущена ошибка, и официального документа с разъяснениями на этот счет тоже нигде нет", - сказал адвокат.

По словам Глобы, дата рассмотрения исправления этой ошибки пока не назначена.

"Когда будет исправлена ошибка, мы будем иметь интересное дело, мы будем пересматривать решение от 18 августа судьи Лазаренко", - сказал он.

Вместе с тем Глоба добавил, что 18 августа Соломенский районный суд Киева продлил срок действия возложенных на Розенблата обязанностей, а именно: носить браслет, не отлучаться без разрешения из городов Житомира и Киева, сдать загранпаспорт, не общаться с рядом лиц.

При этом он также добавил, что в предыдущем решении суда от 18 июля была также допущена ошибка в части реквизитов паспорта Розенблата.

"Судья знает, что тот загранпаспорт, который указан в первоначальном решении, не принадлежит господину Розенблату. Но несмотря на это, продлевается это обязательство", - заявил Глоба.

Как сообщалось, суд продлил народному депутату Бориславу Розенблату меру пресечения до 17 октября 2017 года.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблата меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.



САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.