Сокращение количества стипендиатов до 15% невозможно - МОН

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что постепенное сокращение студентов, получающих стипендию, до 15% невозможно.

Об этом она заявила в разговоре с VoxConnector, передает Экономическая правда.

С января этого года начали действовать новые правила начисления стипендий. Правительство ввело рейтингование (рейтинги формируются на уровне ВУЗов), которое ограничило количество получателей стипендий на уровне 40-45% студентов-бюджетников, а также увеличило размер академической стипендии.

Заместитель министра финансов Сергей Марченко рассказал VoxConnector, что на этом изменения могут не закончиться и уже со следующего года студентов могут ждать новые правила выплаты стипендий с одновременным увеличением их размера.

По его словам, к 2020 году целесообразно уменьшить количество стипендиатов до 15%. Размер стипендии при этом сначала может достичь уровня прожиточного минимума (с 2018 года - 1700 грн), а затем и минимальной зарплаты (с 2018 года - 3723 грн).

В прошлом году стипендиальная реформа спровоцировала острые дискуссии между Минфином и Министерством образования и науки. Этот год не стал исключением. В разговоре с VoxConnector министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что ее позиция совершенно не совпадает с намерениями Министерства финансов.

"Министерство образования и науки не получало никакого официального обращения министерства финансов относительно будущих планов о сокращении стипендий. Заявления отдельных представителей министерства финансов в СМИ - это их собственное личное мнение", - сказала она.

"Я считаю, что постепенное сокращение студентов, получающих стипендию, до 15% невозможно. Во-первых, такое сокращение будет демотивировать студентов. Во-вторых, сегодня в Украине такая экономическая ситуация, уровень жизни низкий, и мы должны поддерживать студентов", - добавила Гриневич.

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Галина Калачова, ЭП