В ГПУ не раскрывают деталей расследования хищений на "Стене"

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Понедельник, 21 августа 2017, 17:21

Следователи Генпрокуратуры не разглашают детали следствия о растрате государственных средств, выделенных на так называемый проект "Стена".

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

Украинская правда просила предоставить информацию о найденных злоупотреблениях и области, где они были обнаружены. Также УП просила предоставить информацию об уже проведенных процесуальных действиях, в частности о допросах действующих и бывших представителях Кабинета министров.

В ГПУ лишь сообщили, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Никакой другой информации в ведомстве не предоставили, ссылаясь на ч. 1 ст. 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации". В ГПУ заявили, что такая информация расценивается как конфиденциальная и тайная.

"Следовательно, предоставление более подробной информации по вопросам приведенных в запросе не представляется возможным, поскольку она составляет тайну досудебного расследования", - говорится в ответе.

Как известно, в течение двух дней в августе Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на так называемый проект "Стена".

8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена".

В тот же день задержан еще один человек которая, по версии следствия, выполняла роль посредника.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура граница
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