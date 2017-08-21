В российском Ростове-на-Дону горят 25 жилых домов

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Понедельник, 21 августа 2017, 17:17

В центре российского Ростова-на-Дону пожар распространился на 25 жилых домов,  введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по региону Евгений Кондратьев, передает российский "Интерфакс".

"В настоящее время загорелось около 25 домов. Близлежащие кварталы отключены от газа и электроснабжения", - сказал журналистам Кондратьев.

 
@ninferno1

По его словам, пожар тушат более 400 человек и более 200 единиц техники.

"Кроме задействованных для тушения пожара шести вертолетов, планируется подкрепление в количестве трех вертолетов от Южного военного округа", - отметил он.

 
@kprostov
 
@kprostov

Кондратьев также сказал, что погибших нет, но говорить о локализации пожара пока нельзя.

В то же время администрация города сообщила, что из-за пожара в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как отмечает "Интерфакс", в результате возгорания в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, по данным на 15:00 по российскому времени, огнем было охвачено 12 жилых частных домов: два двухэтажных и десять одноэтажных. За помощью к медикам обратились девять человек. Двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС.

 

Уже эвакуировано более 560 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек.

В ликвидации пожара задействованы вертолет Ми-8 МЧС, пожарный катер, а также два вертолета Ми-8 Минобороны РФ.

Темы: Росcия
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