Появилось видео с якобы Деминским после смертельного ДТП

Появилось видео первых минут после аварии с участием кортежа Петра Дыминского в которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Запись очевидцев аварии опубликовало издание ZAXID.NET в понедельник.

На видео видно джип Lexus из кортежа Дыминского в котором ездит его охрана. Также на месте происшествия видно седого мужчину в белой рубашке похожего на 62-летнего Дыминского.

Впоследствии этот человек садится во внедорожник Lexus, был в кортеже вместе с Mercedes S 65 AMG, который и столкнулся с Opel Astra.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилась 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский.



Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.



Как сообщили очевидцы, после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны.



В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.



Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.