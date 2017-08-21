Из-за обстрела боевиков в Жованке сгорели дома на трех улицах

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Понедельник, 21 августа 2017, 18:53

В результате боевых действий на трех улицах в поселке Жованка произошли пожары.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой облВГ А Павел Жебривский.

"Пророссийские батраки снова натворили беды: в результате боевых действий на трех улицах в Жованки (Вернандского, Мануильского и Журавского) произошли пожары", - написал он.

"Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцева, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ДСНС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых зданий, в огне - еще три", - добавил Жебривский.

По его словам в 17:30 огонь ликвидировали, но боевики возобновили обстрел.

Также Жебривский рассказал, что в понедельник в Водяное Ясиноватского района утром горели 8 нежилых зданий и 3 сарая.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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