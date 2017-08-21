В Польше суд наказал тех, кто препятствовал украинскому шествию

Районный суд в Перемышле вынес наказание за препятствование шествию в честь украинских военных героев в Перемышле 26 июня 2016 года.

Обвиняемые осуждены к наказанию от 4 до 10 месяцев ограничения свободы и штрафу или неоплачиваемому общественно полезному труду, передает "Польское радио".



Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская сообщила, что работающим обвиняемым суд установил штрафные санкции, заключающиеся во взыскании 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи обиженным и постпенитенциарной помощи.



А тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому, контролируемому общественно полезному труду.



Речь идет о 20 подсудимых, которых в июне прошлого года польская прокуратура обвинила в препятствовании в Перемышле проведению греко-католической и православной украинской процессии, участники которой после панихиды по украинским военным героям шли по улицам города на украинское военное кладбище.



По словам прокуратуры, обвиняемые нагло препятствовали общественному религиозному акту, вульгарно оскорбляли участников шествия по поводу их национальности и силой останавливали участников шествия в начале процессии, делая невозможным их движение.



Кроме того, пять человек обвинили в том, что во время процессии они ударили и толкали одного из участников – Зенона К., – препятствуя ему участвовать в процессии, а еще троих – за избиение, толкание и дергание за одежду Петра К. из-за его украинской национальности.