В Жованке под обстрел попал Штаб гумпомощи, сгорели 9 зданий

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Понедельник, 21 августа 2017, 22:42

В селе Жованка, расположенном в "серой зоне" вблизи Зайцево, от обстрелов сгорели 9 нежилых зданий, также пострадал Штаб гуманитарной помощи.

Такую обновленную информацию сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Последние сводки из Жованки: в результате сегодняшних обстрелов со стороны боевиков и пожаров, которые они повлекли, сгорели 9 нежилых зданий, одно до сих пор тушат пожарные расчеты ГСЧС", – написал он.

Как доложил глава ВГА Зайцево Владимир Весёлкин, во время обстрелов боевики "целились по жилым кварталам, под огонь орковской БМП попал Штаб гуманитарной помощи".



"Бой продолжается. Люди скрываются по домам и подвалам", – сообщил Жебривский поздно вечером в понедельник.

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Темы: Донбасс боевые действия АТО
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