Пожар почти уничтожил маленькое село на Донеччине

Село Новокаменка в Донецкой области почти уничтожено пожаром: из пяти домов сгорели четыре.



Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.



По его данным, около 14 часов огонь "практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района: из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4, во дворе пятого дома огнем поврежден сарай, автомобиль, погорели куры".



"Село расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. То ли кто-то бросил окурок, то ли трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перебросился на лесополосу, распространялся со страшной силой – люди заметили, как начали гореть дома. Каменные здания вспыхнули как спички – люди выбегали из них, кто в чем был. Только чудом никто не пострадал", – уточнил Жебривский.



Шестеро погорельцев нашли убежище у родственников в соседних поселках. Одну семью из четырех человек временно разместили в общежитии ГП "Артемсоль".





Жебривский призвал: "Пожароопасная ситуация уже идет 4-ю неделю и сохранится минимум еще в течение недели следующей, пока не пойдут дожди. Поэтому придерживайтесь элементарных правил безопасности – маленькая небрежность может привести к страшным и трагическим последствиям".