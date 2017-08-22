За государственность будет отвечать экс-руководитель крымской СБУ

Президент Петр Порошенко назначил Даниила Доценко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.



Соответствующий указ от 21 августа (№228/2017) обнародован на сайте главы государства.



Перед этим другим указом президент уволил Доценко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.



Руководителем управления СБУ в Херсонской Доценко стал 14 февраля этого года.



До того, с 10 июня 2016 года, он возглавлял управление СБУ аннексированного Крыма, действующего на территории Херсонской области.