Полиция задержала хулигана, который писал на окнах Рады маты

Сотрудники полиции в понедельник задержали 25-летнего мужчину, который писал черным маркером на окне здания украинского парламента.



Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.



"21 августа в 16:50 работниками ППОН№1 (полк полиции особого назначения – ред.) задержан "на горячем" житель Черниговской области, 1992 г.р. Негодяй накануне Дня Независимости Украины, с целью провокационных и хулиганских побуждений, на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", – заявил он.



Полиция задержала злоумышленника на месте.





Шкиряк констатировал с сожалением, что за данное правонарушение мужчине "светит только административная ответственность".



