В Италии произошло землетрясение, есть жертвы

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Вторник, 22 августа 2017, 02:20

На итальянском острове Искья вечером в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился в море на глубине около 10 км.

По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о двух жертвах.

Также сообщается, что в результате подземных толчков разрушены несколько зданий.  Около 10 человек находятся под завалами.

Агентство отмечает, что почти год назад, 24 августа 2016 года в центральной Италии произошло крупное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.  

Темы: Италия
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