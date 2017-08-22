В Италии произошло землетрясение, есть жертвы
На итальянском острове Искья вечером в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4 балла.
Об этом сообщает Reuters.
Эпицентр находился в море на глубине около 10 км.
По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о двух жертвах.
Также сообщается, что в результате подземных толчков разрушены несколько зданий. Около 10 человек находятся под завалами.
Агентство отмечает, что почти год назад, 24 августа 2016 года в центральной Италии произошло крупное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.
#UltimOra Sisma #Ischia, convocato comitato operativo della Protezione civile #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/9RWVrCLvyA— Sky TG24 (@SkyTG24) August 21, 2017
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