Сутки в АТО: 30 обстрелов, погиб один украинский военный

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Вторник, 22 августа 2017, 06:26

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

После 18:00 террористы усилили обстрелы позиций сил АТО, применяя, в основном, минометы и гранатометы.

Основное напряжение сохраняется на Донецком направлении. В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ.

"В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате этого противостояния один наш военный погиб", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером боевики трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. По шахте Бутовка на протяжении 2-х часов террористы выпустили не менее 46 мин различных калибров.

На Луганском направлении боевики применяли 120 мм минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под обстрелы сепаратистов из крупнокалиберных пулеметов попали укрепления ВСУ неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Приморском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 мм по украинским укреплениям возле Водяного и один раз - на подступах к Широкино.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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