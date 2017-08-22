Суд арестовал организаторов кражи "Лексуса" Фацевича

Суд постановил взять под стражу трех организаторов похищения служебного автомобиля заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Относительно трех организаторов похищений транспорта суд избрал меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 250 тысяч гривен каждому", - говорится в заявлении.

В полиции напомнили, что на днях задержали организованную преступную группировку из пяти похитителей авто. У них изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализаций.

Полиция установила, что злоумышленники прятали похищенный полицейский автомобиль в жилищном кооперативе на территории Обуховского района Киевской области. Злоумышленники изменили государственные номерные знаки на угнанном авто и пытались перегнать его в другой регион страны. В этот момент их задержали оперативники полиции.

"Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений пытались скрыться от преследования на автомобиле Toyota Avalon. Местами скорость движения достигала 210 км/ч. Для остановки их автомобиля полицейские перекрыли дорогу грузовиками", - отмечается в сообщении.

В полиции рассказали, что задержали злоумышленников на одной из АЗС в Житомирской области. Их подозревают в похищении нескольких авто.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пообещал наградить полицейских, принимавших участие в задержании группы злоумышленников. Он отметил также, что разоблачению похитителей способствовали неравнодушные граждане.

Как сообщалось, 18 августа неизвестные похитили служебный внедорожник Lexus заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Уже 20 августа утром появилось сообщение, что полицейские нашли авто и поймали пятерых его похитителей.

Украинская правда