На Донбассе подорвались двое гражданских, проигнорировавших таблички "Мины"
Мирные жители - мужчина и женщина - наткнулись на взрывчатку в лесополосе, где были установлены предупредительные таблички с надписью "Мины".
Об этом сообщает в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По информации, которую он получил от пограничников, в 9:40 во вторник в "серой зоне" вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.
"Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины", и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног", - рассказывает военный губернатор.
По его словам, украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".
"Сейчас пострадавших доставили в центральную районную больницу Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Жебривский.
Украинская правда
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