Синоптики рассказали, какой будет погода в День независимости
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует отсутствие осадков и температуру 15-18 градусов выше нуля во время военного парада в Киеве в День независимости, 24 августа.
Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают "Украинские новости".
По его словам, 24 августа в столице с 9:00 до 12:00 будет сохраняться температура плюс 15-18 градусов, осадков не ожидается.
Гидрометцентр считает такую погоду оптимальной для проведения военного парада.
Как сообщалось, атмосферный фронт несет в Украину ощутимое похолодание и дожди.
В частности, 22 августа в Украине грозы, в северных и центральных областях местами сильные дожди.
Министерство обороны подготовило сюрприз зрителям военного парада, который пройдет 24 августа в Киеве на День независимости.
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