Большинство украинцев считают себя патриотами

Три четверти украинцев считают себя патриотами своего государства.

О таких результатах опроса, проведенного в августе, сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

Так, 83% опрошенных граждан считают себя патриотами.

Опрос был проведен практически во всех регионах нашей страны. На Западе количество патриотически настроенных украинцев составила 88%, в Центре - 84%, на Востоке - 83%, на Юге - 77%.

В то же время в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе, как о патриотах своей страны. На Востоке таких респондентов - 11%, в Центре - 8%, на Западе - 5%.

Социологи отмечают, что чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом.

Также Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос относительно того, поддержали бы украинцы независимость своего государства, если бы голосование состоялось сейчас.

76% опрошенных заявили, что они бы поддержали провозглашение независимости Украины. Организаторы опроса утверждают, что за последние три года общее количество тех, кто поддерживает независимость Украины не изменилась. А вот по сравнению с 2013 годом увеличилась на 15%.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на Западе - 93%.

В Центре таких опрошенных 76%, на Юге - 66%, на Востоке - 64%.

При этом в последних двух макрорегионах количество тех, кто придерживается противоположного мнения составляет 21% -22%.

Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем уровень поддержки провозглашения независимости Украины среди них выше.

Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки 2,2%.

Яна Миланова. УП