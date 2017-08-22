Порошенко убедил Гройсмана не строить дороги зимой

По указанию президента Петра Порошенко правительство перенесло начало ремонта и строительства дорог с декабря на август.

Об этом глава государства заявил на церемонии открытия автомобильного моста через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.

"Министерство финансов пока почему-то запланировало в бюджетной росписи строить дороги в декабре. Я хочу сообщить новость: в декабре дороги не строятся. А те дороги, которые строятся в декабре, по ним трудно ездить", - заявил он.

По словам президента, он обсудил это с премьер-министром Владимиром Гройсманом, с другими членами правительства, и они договорились внести изменения в бюджетную роспись.

"Первые деньги, первые тендеры, первая предоплата должна состояться в августе, а не в декабре, и ждать дороги мы больше не будем, будем их строить сейчас", - подчеркнул он.

Под конец своей речи Порошенко сообщил, что Министерство финансов уже выполнило это его указание.

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